Disastro Cesena: ko con la Pro Vercelli

CESENA. Pesantissima sconfitta interna del Cesena: la Pro Vercelli si impone al Manuzzi per 2-1. I bianconeri iniziano a ritmi troppo blandi e al primo tiro in porta gli ospiti segnano: minuto 19, Berra supera Renzetti e serve in area il neoarrivato Rolando Bianchi, il cui tiro è tutt'altro che irresistibile ma la papera di Agliardi regala lo 0-1 ai piemontesi. Un minuto dopo Ciano batte una punizione sulla destra trovando l'incornata vincente di Rigione: pareggio immediato e Cesena più pericoloso, con successive occasioni non sfruttate da Perticone, Renzetti e Kone. Nella ripresa ti aspetti un miglioramento ma il copione è lo stesso del primo tempo. Anzi, la Pro Vercelli trova addirittura il 2-1 all'82' con Emmanuello, che su punizione batte al centro della porta un Agliardi ancora colpevole. Un brutto Cesena sfiora nel finale due volte il raddoppio, prima con un colpo di testa centrale di Laribi, poi con un rigore in movimento fallito da Cocco al 91' su assist dal fondo di Panico.