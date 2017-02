Una passeggiata per la Bunge a Sora

Tutto facile per la Bunge Ravenna, che passa a Sora con un nettissimo 0-3 dopo un’ora e 12 minuti di gioco. La squadra di Soli ha fatto valere le sue maggiori motivazioni, mettendo subito in chiaro le cose in casa dei laziali. Presa per mano da un efficacissimo Van Garderen, Ravenna ha vinto i primi due set 21-25 e 20-25. Senza storia il terzo parziale, con i romagnoli subito avanti e a chiudere la pratica in 24 minuti (18-25).