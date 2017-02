Un pareggio di carattere in rimonta per il Cesena

Secondo pari interno consecutivo per il Cesena, che rimonta un gol di svantaggio impattando per 1-1 al Manuzzi contro il Bari. I pugliesi partono a spron battuto facendo abbassare fin da subito i bianconeri. Dopo un quarto d'ora di nulla Briena impegna severamente Agliardi dalla distanza, dal corner che ne consegue lo stesso Brienza trova Floro Flores che di testa porta avanti i suoi. La prima chance per il Cesena arriva al 35': cross di Ciano allontanato sull'accorrente Kone che di piatto al volo manca di un soffio la porta. Il ritmo bianconero si alza e al 55' arriva il pareggio grazie alla solita punizione-gioiello di Ciano. Il Cesena non domina ma crea le uniche occasioni della ripresa: al 68' Schiavone trova Ciano che impegna severamente Micai, al 73' altro filtrante stavolta per Cocco, il cui destro è però centrale. Nel finale, su un corner per i padroni di casa, Tonucci stende Ligi in area per un rigore che sembrava esserci ma non è stato concesso dal direttore di gara.