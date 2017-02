Lugaresi: «Il futuro del Cesena non è a rischio»

«Quando sento parlare di fallimento, dico che è una parola che non esiste e sono parole che offendono il grande impegno dei nostri soci. L’iscrizione al prossimo campionato è già certa». Così il presidente Giorgio Lugaresi in un lungo incontro a Tele Romagna. «Veniamo da anni problematici in cui probabilmente anche noi abbiamo difettato nella comunicazione, ma la situazione è sotto controllo. Il futuro di Foschi? Non mi immagino un Cesena senza di lui».