Nessuna bella sorpresa per la Bunge Ravenna, sconfitta con un netto 3-0 (25-15, 25-16, 26-24) sul campo di Civitanova in 75 minuti. I marchigiani hanno imposto tutta la loro superiorità, con la gara in equilibrio solo nel terzo parziale. Top scorer dei romagnoli Maarten Van Garderen con 10 punti.