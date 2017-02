FORLI'. Passo falso casalingo del Forlì, che interrompe un buon momento cadendo in casa 1-3 contro il Sudtirol. Gli ospiti colpiscono a freddo in avvio, andando in vantaggio al 2’ con Tulli e raddoppiando al 12’ con Fink. Al 25’ la rete di Tentoni riapre le speranze per la squadra di Gadda, ma nel finale all’85’ la rete di Tait chiude la partita.