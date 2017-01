Cesena, ecco il colpo: Marco Crimi

CESENA. Il Cesena sta per mettere a segno il colpo del proprio mercato: dal Carpi è in arrivo a titolo definitivo Marco Crimi. Una trattativa laboriosissima, che a un certo punto sembra sfumare per l’inserimento della Salernitana. Nell’ultima ora e mezza, però, Crimi, arrivato alle 17 nei locali del Starhotel Business Palace, si è intrattenuto con i dirigenti del Cesena, con i quali sembra aver trovato un accordo a 360 gradi. Cesena e Carpi stanno ora firmando i documenti: salvo un incredibile dietrofront, Crimi sarà un nuovo centrocampista bianconero e debutterà proprio in casa del suo vecchio club. Appena sarà depositato il contratto, il Cesena cederà Antonio Cinelli al Novara.