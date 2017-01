Cesena, presi Donkor e Puscas

CESENA. Alle 23 chiude il mercato e il Cesena si candida ad essere la società destinata a muovere più giocatori in questo ultimo giorno di contrattazioni. Già depositato il contratto del difensore centrale ghanese Isaac Donkor (1995), di proprietà dell’Inter ma in prestito all’Avellino in questa prima parte di stagione (7 presenze). Dall’Inter insieme a Donkor arriverà anche il ventenne attaccante romeno George Puscas, 2 gol in 11 presenze al Benevento nel girone di andata. Sia Donkor che Puscas erano con Camplone un anno fa al Bari.

Potrebbe essere definita a breve una trattativa con Roma e Latina che dovrebbe portare in bianconero la mezzala classe 1997 Christian D’Urso, di proprietà della Roma e all’andata a Latina (15 presenze), mentre in nerazzurro sono destinati Rodriguez e Falasco. Altre grandi manovre sono in corso a centrocampo.

In uscita, il Cesena ha definito con l’Atalanta la cessione a titolo definitivo del portiere Marco Carnesecchi (2000), con la società bergamasca che ha “prenotato” anche il classe 2003 Samuel Giovane. Un’operazione che porterà più di 1,5 milioni nelle casse romagnole.