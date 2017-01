Ryan Amoroso firma con l'Unieuro

FORLI'. L’Unieuro Forlì ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Ryan Anthony Amoroso fino al 30 giugno 2017. Ala-pivot classe 1985 di 206 centimetri, americano nativo di Burnsville (Minnesota), Amoroso fa dell’energia e della propensione a rimbalzo le sue doti principali, assistito da una notevole solidità fisica. Per via delle sue origini, il ragazzo è in possesso di passaporto italiano: l’atleta sarà dunque utilizzato dalla Pallacanestro Forlì 2.015 nello slot riservato al “passaportato”. Contestualmente all’ingaggio di Amoroso, è stato rescisso il contratto con Carlos Sebastiàn Vico, accasatosi in Serie B alla Benedetto XIV Cento. Nel comunicato emesso, l’Unieuro ringrazia Vico «per i momenti di gioia ed emozione vissuti insieme, augurandogli le migliori fortune per il proseguimento della propria carriera».