Riposo forzato per i Crabs Rimini

Cambia il programma del week-end romagnolo di basket in serie B. La partita NTS Informatica Rimini-Campli Basket, in programma da calendario domenica prossima alle ore 18 al palasport Flaminio di Rimini, è stata rinviata a data da destinarsi. La squadra ospite questa settimana, a causa dell’emergenza neve che ha colpito la città della provincia di Teramo, non è riuscita ad allenarsi.