Cesena, operazione Europei Under 21

Si è messa in moto la macchina organizzativa per ammodernare lo stadio Manuzzi di Cesena in vista degli Europei di calcio Under 21 del 2019. In municipio è andata in scena la prima riunione operativa fra il Comune di Cesena e lo staff della Federcalcio. Cesena, infatti, è una delle città che ospiteranno le gare del torneo e il prossimo 14 febbraio i rappresentanti dell’Uefa saranno in città per effettuare un sopralluogo.

L’incontro, svoltosi questa mattina a Palazzo Albornoz, è stato convocato proprio in vista di questo appuntamento. Per la Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno partecipato il Direttore Generale Michele Uva, con Andrea Stefani e Giovanni Spitaleri. Per il Comune di Cesena, accanto al sindaco Paolo Lucchi c’erano l’Assessore allo Sport Christian Castorri, l’Assessore ai Lavori Pubblici Maura Miserocchi, il Dirigente dell’Edilizia Pubblica Gualtiero Bernabini e il tecnico Gabriele Santi. Presenti alal riunione anche il presidente dell’Ac Cesena Giorgio Lugaresi e l’ingegner Mario Spada.