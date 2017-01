L'Andrea Costa fa canestro con la beneficenza

Una lodevole iniziativa vede protagonista l’Andrea Costa Imola. Venerdì 27 alle ore 20.30 l’Andrea Costa parteciperà alla cena di beneficenza, al Ristorante Antico Tre Monti, organizzata dall’associazione “I love Norcia”, con una delegazione della società composta da amministratore unico Gian Piero Domenicali, team manager Tommaso Bergamini, addetto comunicazione Sofia Conti, e per la squadra i rappresentati saranno: il vice coach Lorenzo Dalmonte e i giocatori Alex Ranuzzi, Norman Hassan e Jacopo Preti.

“I love Norcia “è una associazione a favore della popolazione di Norcia colpita dal terremoto, a cui l’Andrea Costa donerà una divisa da gioco, autografata da squadra e staff tecnico, che sarà messa all’asta.

I fondi raccolti dall’Associazione saranno destinati alla costruzione di case prefabbricate, che ad ora risultano già tre, grazie alle aste organizzate dall’Associazione.

Chiunque voglia partecipare alla cena potrà chiamare il 3357/538630 per la prenotazione, il costo della cena (di euro 35) sarà in parte devoluto in beneficenza.