La Virtus Imola esonera coach Lunghini

Era nell’aria ed è stato puntualmente annunciato il cambio in panchina nella Virtus Spes Vis Imola. Il consiglio societario ha sollevato Giovanni Lunghini dall'incarico di allenatore della prima squadra. Nel ringraziare il tecnico per il lavoro svolto in questi mesi e augurandogli ogni fortuna per il prosieguo della sua attività professionale, la società ha deciso di affidare a Carlo Marchi e ad Andrea Zotti la conduzione tecnica della prima squadra.