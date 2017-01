L'Andrea costa torna alla vittoria battendo Jesi per 93-89, al termine di una partita sempre condotta, ma colpevolmente mai chiusa. Sono Maggioli (18 punti) e la coppia Ranuzzi (19)-Prato (17) i migliori in casa imolese. Imola riesce anche a ribaltare il -3 dell'andata e respira un po' in zona salvezza