BOLOGNA. Netta sconfitta per l’Andrea Costa Imola, che rimedia una bruttissima figura sul campo della capolista Segafredo Bologna. I biancorossi di Ticchi si arrendono con un netto 100-76 in una gara di fatto mai nata, con Bologna che è andata al riposo su un rassicurante vantaggio di 28 punti. L’unico a salvarsi in casa imolese è stato il play usa Travis Cohn, che però nell’ultimo quarto ha rimediato una distorsione ad una caviglia. Non era proprio giornata.