Il Coni si adopera per lo sport per tutti

Una lodevole iniziativa da parte del Coni regionale ha trovato l’adesione di una serie di società sportive per l’avviamento all’attività motoria di ragazzi inseriti in famiglie con difficoltà economiche. E' ufficialmente partito in tutta la regione il progetto “Coni ragazzi” (“Alleniamoci a crescere bene”), iniziativa sociale ed educativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Coni ed ideata perchè lo sport diventi un diritto di tutti e alleni i ragazzi a crescere più sani e felici. L'obiettivo è quello di dare la possibilità a bambini dal 2011 al 2003, le cui famiglie abbiano redditi che impediscono loro di pagare le quote annuali delle società sportive, di svolgere nelle società che hanno aderito al progetto, due ore a settimana di sport per 19 settimane (dunque fino al termine dell'anno scolastico) proponendo loro dai 5 agli 8 anni attività di base e dai 9 ai 13 anni attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva. L'iniziativa prevede la copertura assicurativa per tutti i partecipanti, la presenza di un operatore di sostegno al fianco del tecnico sportivo in caso di disabilità, e, nei casi di lontananza dagli impianti e di mancanza di mezzi pubblici, la predisposizione di un servizio navetta. Per l'iscrizione è necessario compilare la domanda online su htttp//area.coniragazzi.it o in maniera cartacea presso le società sportive aderenti o presso il Coni. In Emilia-Romagna le società che hanno aderito sono 71 e svolgeranno attività in 121 impianti. Quattro a Piacenza che lavoreranno in nove impianti, cinque a Parma su dieci impianti, dieci a Modena su 18 impianti, cinque a Sassuolo su otto impianti, 18 a Bologna su 32 impianti, 11 a Ferrara su 15 impianti, 6 a Ravenna su 11 impianti, 3 a Forlì su quattro impianti e 9 a Rimini su 14 impianti.