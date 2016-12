Perugia-Cesena si giocherà il 23 gennaio

Nel pomeriggio la Lega Serie B ha reso noti date e orari di anticipi e posticipi delle prime sette giornate di ritorno del campionato cadetto. Le variazioni per il Cesena sono soltanto due e riguardano le prime due trasferte del 2017: a Perugia i ragazzi di Andrea Camplone giocheranno nel posticipo di lunedì 23 gennaio, cinque giorni dopo l'impegno in Coppa Italia contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Alla terza giornata, in programma al Cabassi Carpi contro gli emiliani di Fabrizio Castori, il Cesena giocherà invece all'ora di pranzo, ovvero domenica 5 febbraio alle 12.30.