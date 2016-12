Sale la febbre per Unieuro-Andrea Costa

Lunedì 26 dicembre alle 20.30 andrà in scena un delicatissimo derby di Romagna al Pala Galassi. Una Unieuro penultima in classifica e a caccia di punti-salvezza ospita una Andrea Costa che cerca il riscatto dopo l’ultima sconfitta casalinga contro Piacenza. In vista di un derby che si annuncia bollente, ieri le due società hanno dato vita ad una bella iniziativa, con un incontro congiunto per la stampa che visto protagonisti i due coach Giampiero Ticchi e Gigi Garelli e due punti fermi di Imola e Forlì come le ali Alex Ranuzzi e Simone Pierich. Un’idea originale per una sfida accesa ma all’insegna del fair-play.