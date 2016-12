Camplone scuote il Cesena

Il Cesena aspetta al varco il Trapani e alla viglia il tecnico Andrea Camplone ha sferzato la squadra: «Io sono felice quando la squadra vince, di conseguenza per trascorrere un Natale perfetto bisogna vincere contro il Trapani. Non sarà una partita facile ma ormai gli alibi sono finiti, mi aspetto che la gara di Novara sia servita da lezione a tutti quanti. Vorrei vedere giocare da squadra vera, con il giusto atteggiamento dove tutti quanti corrono in aiuto del compagno in difficoltà. Mancano due partite alla fine del girone d’andata e arrivati a questo punto mi aspetto delle risposte dai miei giocatori; chi scenderà in campo dovrà dimostrare di meritare questa maglia».