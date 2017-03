Banda del buco svaligia una gioielleria

SAN MARINO. La banda del buco ha svaligiato nella notte tra sabato e domenica una gioielleria di Borgo Maggiore. I malviventi hanno agito in via Ventotto Luglio entrando in un negozio sfitto e poi bucando il muro ed entrando nella gioielleria "Monile d'oro". "L'attività commerciale - si legge in una nota della Gendarmeria di San Marino che indaga sull'accaduto - è tutelata da un sistema di allarme antintrusione, ma pare che non sia entrato in funzione correttamente. Saranno ulteriori accertamenti che stabiliranno le motivazioni del mal funzionamento.‎ Sono in corso verifiche di polizia giudiziaria". Nel frattempo il titolare dell'attività deve fare la conta dei danni e soprattutto del bottino che ammonterebbe a qualche centinaio di migliaia di euro.