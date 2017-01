Federazione motoristica 2016, un anno a tutto gas

SAN MARINO. San Marino celebra i suoi campioni a tutto gas. A conclusione della stagione agonistica 2016, la Fams, Federazione auto motoristica sammarinese, ha infatti premiato i suoi campioni, vincitori del Campionato federale nel corso della consueta cena organizzata quest’anno sabato al Multieventi sport domus di Serravalle.

Moltissimi anche i riconoscimenti che la federazione biancoazzurra ha assegnato a chi si è contraddistinto nella propria attività dando lustro all’automobilismo sammarinese.

E’ stata una serata dedicata alle quattro ruote, ai rally e alla velocità, alle auto storiche e a quelle moderne, ai piloti e ai navigatori, ai team tesserati Fams e a tutti coloro che prestano la loro opera e la loro passione, come gli ufficiali di gara, a questo entusiasmante sport.

Il 2016 è stato un anno che ha regalato grandi soddisfazioni alla federazione e ai suoi tesserati per gli importantissimi traguardi raggiunti, in particolare la vittoria del Trofeo Rally terra da parte di Daniele Ceccoli, la vittoria di Massimo Bizzocchi del Campionato italiano Rally 2 ruote motrici, il secondo posto di Emanuele Zonzini al Campionato italiano Gran turismo Gt3, la vittoria di Thomas Biagi del Campionato gt open international series e la vittoria di Giuliano Calzolari navigato da Silvio Stefanelli al Lahti historic rally Finlandia.

L’intera serata è stata accompagnata da una carrellata di emozionanti filmati, montati da Luigi Gianotti con Andrea Bernardi alla regia, che hanno ripercorso le tante manifestazioni di successo di tutto il 2016.

Chiamato sul palco dallo speaker della serata, Boris Casadio, il presidente della Fams Giovanni Zonzini ha sottolineato il grande impegno della Federazione nel promuovere lo sport ricordando che il 2017, segnerà un traguardo molto importante per la Fams, i 50 anni di attività. Zonzini ha poi brevemente illustrato il calendario 2017 che vede confermate tutte le gare più importanti e ha ringraziato tutti i tesserati e le affiliate per l’impegno e la passione dimostrati.

Ecco la lista dei premi e dei riconoscimenti assegnati nel Campionato federale.

Piloti regolarità

A distinguersi in questa categoria sono stati Giorgio Zonzini, Corrado Marzi.

Navigatori auto storiche

Tra i navigatori delle auto storiche spiccano: Silvio Stefanelli, Daiana Darderi e Mirco Gabrielli.

Piloti auto storiche

Tre sono anche i nomi dei migliori piloti della categoria auto storiche per la Federazione. Si tratta di Marco Bianchini, Giuliano Calzolari e Davide Cesarini.

Navigatori rally

Tra i navigatori dei rally sono balzati agli onori delle cronache e sono stati premiati Massimo Bizzocchi, Silvio Stefanelli e Mirco Gabrielli.

Piloti rally

Nella stessa categoria, passando però alla guida della vettura, si sono messi in mostra Daniele Ceccoli, Denis Colombini e Jader Vagnini.

Piloti velocità

In ultimo, ma non certo per importanza, si segnalano tra i piloti velocità Thomas Biagi, Emanuele Zonzini e Marco Galassi.