Acido in faccia a Gessica, dieci anni a Tavares

RIMINI. Dieci anni di reclusione. Eddy Edson Taveres è stato condannato dal tribunale di Rimini per avere gettato lo scorso 10 gennaio dell'acido in faccia alla sua ex fidanzata Gessica Notaro. La sentenza è arrivata alle 16 di oggi dopo una lunga attesa, durata tutta la giornata. Il capoverdiano, che sarà processato anche per il reato di stalking nei confronti della riminese, ha ottenuto lo sconto di un terzo della pensa perché ha scelto il rito abbreviato.