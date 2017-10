Violenta rapina in gioielleria, titolare aggredito a colpi di martello

RIMINI. Violenta rapina questa mattina alle 9.30 alla gioielleria Marchini in viale Vespucci a Marina centro che già in passato era stata assaltata dai banditi. Il rapinatore, a quanto pare ben vestito, è entrato come un normale cliente ma a un tratto ha estratto un martello aggredendo il titolare che però ha opposto resistenza riuscendo a sventare il colpo e mettendo in fuga il malvivente. Sul posto è arrivata poco dopo la polizia alla quale ora sono affidate le indagini.