Cane poliziotto trova l'eroina e suona il clacson

RIMINI. Due colpi di clacson. E' questo il modo con cui Gimbo, unità antidroga di rinforzo alla squadra mobile di Rimini, ha avvisato il suo conduttore dopo avere trovato la droga che stavano cercando nella cabina di un Tir appena fermato. Cinquanta grammi di eroina costati l'arresto per detenzione a fine di spaccio di un camionista 45enne originario della Basilicata ma da tempo residente a Rimini. In cabina sono stati anche trovati una bilancina d precisione e due coltelli usati per tagliare le dosi. L'uomo stava rientrando in Romagna dalla Puglia ed è stato fermato la notte appena trascorsa all'uscita dell'autostrada. Nel video diffuso dalla polizia si vede il cane pigiare il clacson più volte con le zampe, felice dopo avere portato a termine la missione.