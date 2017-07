Abusivo rompe il piede a un vigile

CATTOLICA. Un agente della polizia municipale di Cattolica aggredito durante un controllo per contrastare l'abusivismo commerciale. Il vigile urbano ha avuto decisamente la peggio: ha un piede rotto e ne avrà per una trentina di giorni. Il fatto è accaduto lunedì attorno alle 17 sulla spiaggia nella zona di viale D'Annunzio. Durante la perlustrazione, il poliziotto municipale ha fermato uno straniero, di origine africana, intendo a vendere merce presumibilmente contraffatta. Durante il controllo dei documenti l'africano ha reagito male, aggredendo la pattuglia, picchiando l'agente per poi scappare. Al momento è riuscito a fare perdere le proprie tracce.