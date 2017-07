Un Vasco da brividi fa esplodere la spiaggia di Rimini

RIMINI. Cantava a oltre centocinquanta chilometri di distanza ma per Rimini era lì, sul palco della Beach Arena. E' stato un concerto incredibile quello di Vasco Rossi vissuto da Rimini. Non credibile perché lui non c'era ma proprio per questo incredibile, per come è riuscito a farlo vivere alle migliaia di fan sulla sabbia di piazzale Boscovich. Il fatto che il Blasco fosse soltanto proiettato su un maxischermo non ha cambiato di una virgola le emozioni del "Modena Park", tutte reali, tutte da brivido. Un esplosivo condensato di quarant'anni di storie cantate dal Kom che raccontano a loro modo la storia di ognuno di noi: le gioie, le difficoltà e le follie. Rimini ha cantato per oltre tre ore ogni brano a squarciagola e poi ha atteso l'alba, quella chiara. Quella delle 5 e 31, quando direttamente dal palco del Modena Park è arrivato il "Maestro" Gaetano Curreri, il cantante degli Stadio, a cantare Albachiara per una Beach arena che a quell'ora era ancora incredibilmente stra-affollata di gente.