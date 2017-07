Nella notte di Vasco Curreri canta l'Albachiara di Rimini

RIMINI. Non saranno a pochi metri dal palco di Vasco a Modena, ma le emozioni saranno forti lo stesso. Questa sera alla Summer Beach Arena, sulla spiaggia libera accanto a piazzale Boscovich, va in scena la serata-evento #5:31 Albachiara, Vasco from Modena Park to Rimini Beach. Un evento che avrà un ospite d’eccezione come il cantante degli Stadio Gaetano Curreri che con il rocker di Zocca ha condiviso gli inizi di carriera e di cui è stato il primo produttore. Curreri sarà anche protagonista del Modena Park, dopodichè si fionderà in Riviera per cantare, alle prime luci dell’alba, Albachiara la canzone manifesto che ha lanciato il Blasco nel mondo della musica. L’appuntamento, appunto, è alle 5.31.

Il programma

La giornata prevede un programma davvero intenso. Rimini attende migliaia di persone per la diretta streaming che sarà trasmessa sui maxi schermi montato direttamente sulla spiaggia.

Si parte alle 19. Ad aprire l’evento riminese, in attesa delle prime note di Vasco Rossi, a scaldare il pubblico saranno i Kom una delle tribute band del Blasco più accreditate d’Italia. Il gruppo eseguirà dal vivo una selezione di pezzi tra vecchi e nuovi, fino all’inizio del collegamento con Modena.

L’inizio della diretta del concerto modenese è prevista per le 21. Al termine dell’evento, alla Summer Beach Arena di Rimini si comincerà a ballare. È prevista una Notte tutta dedicata a Vasco a cura di Radio M2o con dj Chiara Robiony e dj Osso alla console che remixeraanno i brani del cantautore emiliano nato proprio come dj. Poi, tra rock “remixato” e happy music, si alterneranno i presentatori Sabrina Ganzer e Pippo Lorusso, oltre al cabarettista Antonio Mezzancella, reduce dal successo del talent Tu si que vales.

Dalle 4,30 alle 5,31 l’atmosfera cambierà. Il dj set lascia il posto alle atmosfere del waiting for the sun, parole e suoni prima dell'alba. Una conduzione “teatrale” del suono dell'attesa e chiamata al silenzio fino al sorgere del sole e con i primi bagliori di luce. Fino alle 5,31 quando è previsto il sorgere del sole. E al primo raggio che giungerà dalla riva del mare, Gaetano Curreri intonerà a cappella Albachiara «per uno straordinario live dell'ormai mitica canzone e un abbraccio finale al popolo di Vasco» sottolinea l’amministrazione.

Alternative Station

Da sottolineare infine che sul palco di Modena, prima di Vasco Rossi, salirà la band riminese degli Alternative Station. I ragazzi hanno vinto il contest «Standing ovation», che metteva in palio la possibilità di salire sul palco del Modena Park. La giuria nazionale presieduta dal maestro Giuseppe Vessicchio ha scelto il brano Smiling del gruppo riminese.