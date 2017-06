Show di Fiorello in spiaggia

RIMINI. Al grido di "Viva la gnocca" Fiorello si è affacciato dalla torretta appositamente allestita al bagno 54 che ieri pomeriggio si è trasformato in un set pubblicitario. Non era questa la frase di chiusura prevista dallo spot Wind ma da degno uomo di spettacolo è riuscito ad intrattenere comunque il pubblico tra una ripresa e l'altra. Ad attenderlo in spiaggia almeno un centinaio di persone tra comparse e troupe, meno i bagnanti che hanno accolto comunque con entusiasmo l'arrivo di Fiorello. In mattinata lo showman era stato ad Aquafan sempre per girare delle scene per lo spot.