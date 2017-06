Elezioni a Riccione, sondaggio "Hopinion" inattendibile

RICCIONE. A causa di un errore tecnico sul Corriere Romagna di oggi, 8 giugno, è stato pubblicato un articolo su un sondaggio i cui risultati sono totalmente inattendibili. L'articolo in questione era stato accantonato con l'intenzione di non pubblicarlo. Per una svista al momento dell'impaginazione è invece andato in stampa. L'articolo riguarda un sondaggio effettuato sui social network dalla pagina "Hopinion": l'indagine è stata effettuata senza i criteri necessari, non solo per il campione di riferimento ma anche per la tempistica - troppo a ridosso della data del voto. I risultati prodotti sono da considerasi inattendibili. La redazione del Corriere Romagna si scusa con i diretti interessati.