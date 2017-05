Cade e si ferisce sulla pista da cross: Valentino Rossi ricoverato all'Infermi

RIMINI. Per Valentino Rossi doveva essere un pomeriggio di svago per smaltire la rabbia della scivolata di domenica a Le Mans. Invece, otto giorni dopo la tragedia di Nicky Hayden, anche il Dottore di Tavullia è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell’Infermi, dove poi è stato ricoverato per le ferite riportate in una rovinosa caduta al crossodromo di Cavallara a Mondavio.

L’incidente

Come spesso accade quando Valentino Rossi finisce al centro della cronaca extrasportiva, la ricostruzione nel dettaglio di quando accaduto al momento è impossibile. Quel che si sa per certo è che come ogni giovedì quando si trova a casa, il Dottore accompagnato da un gruppo di fedelissimi amici è andato sulla pista da cross a lui tanto cara su cui correva ed ha continuato a saltare anche dopo la costruzione del suo Ranch. La caduta è avvenuta quando ormai il pomeriggio di salti stava volgendo al termine. Uno schianto violento, molto violento, forse dopo un salto, cui però inizialmente non è stata data troppa importanza. Dal crossodromo non sarebbe partita nessuna chiamata di soccorso al 118.

Qualcosa non andava

Con il passare dei minuti, il dolore della botta ha iniziato a farsi sentire sempre più forte anche per Rossi. A questo punto il Dottore ha chiesto ai suoi amici di accompagnarlo in ospedale. La scelta di Rimini probabilmente è da ricondurre al fatto che a Cattolica lavora il dottor Giuseppe Porcellini, mago della spalla cui Valentino si è affidato già in passato. All’Infermi è stato subito sottoposto a una lunga serie di accertamenti, a partire dalla Tac. Nella caduta Rossi ha riportato un trauma toraco-addominale abbastanza serio. Le poche notizie raccolte parlano anche della frattura di tre costole.