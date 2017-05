Allerta meteo per tutta la Romagna

RIMINI. Altre 24 ore di temporali in Emilia-Romagna. La Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha diffuso una nuova allerta meteo che prevede da stanotte fino alla notte tra domani e mercoledì un codice giallo per l'Emilia e un codice arancione per la zona romagnola della regione, sempre per temporali. L'afflusso di aria fredda dal nord Europa determinerà "temporali sull'intera regione", con maggiore intensità nella zona orientale della regione. I fenomeni saranno "più concentrati" nella finestra oraria che va dalla mezzanotte "alle 14 di domani, martedì 9 maggio".

"I temporali possono essere causa di allagamento di locali interrati o a pianterreno lungo le vie dove defluisce l’acqua, provocare temporanee interruzioni della rete stradale e ferroviaria nei tratti vicini a canali, sottopassi, tunnel e avvallamenti, innescare colate di fango e detriti, smottamenti e voragini - si legge in una nota -. Si possono ingrossare le acque superficiali ed i corsi d’acqua minori, compresi i canali di bonifica, provocando inondazioni delle aree limitrofe, per effetto di situazioni critiche locali come tombature, restringimenti ed occlusioni delle luci dei ponti. Attenzione anche ai fulmini e al potenziale rischio di innesco di incendi".