Gessica Notaro in campo per fermare la violenza contro le donne

RIMINI. Gessica Notaro scende in campo per fermare la violenza contro le donne. Questa mattina attraverso il suo profilo facebook la riminese sfregiata con l'acido lo scorso 10 gennaio ha infatti lanciato un appello: "Unisciti con me ai #LOVYfighters

con la t shirt #LovyFighters o la borsa Lovy contribuisci all'impegno di Trussardi in favore di Doppia Difesa per combattere la violenza contro le donne". L'ex miss Romagna è stata vittima di una brutale aggressione: il suo ex fidanzato Edson Tavares è nel carcere di Forlì con l'accusa di averle gettato in faccia dell'acido. Gessica per questo terribile gesto ha già subito numerose operazioni. Il suo ex ha tentato il suicidio in carcere due volte.