Negozio distrutto da un incendio

RIMINI. Fiamme nella notte: distrutto in un incendio un negozio di ortofrutta in via Guglielmo Marconi a Miramare di Rimini. I vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti intorno alla 4 della notte scorsa per spegnere le fiamme che hanno distrutto il negozio. Stando ai primi rilievi della Polizia di Stato non ci sarebbero tracce evidenti ma la natura dell'incendio dovrebbe essere dolosa.