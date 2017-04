Gessica mostra il volto al "Costanzo Show"

RIMINI. È la prima volta che mostra in pubblico il suo viso. Resta la grande benda sull’occhio sinistro, il più danneggiato. Gessica Notaro ha scelto il divano rosso del “Maurizio Costanzo Show” per raccontare la sua vita, dopo che l’ex fidanzato l’ha deturpata gettandolo l’acido in volto.

L’appuntamento è per questa sera su Canale 5, in seconda serata. Insieme alla giovane riminese, nel noto salotto televisivo, Rosario Fiorello, Raz Degan, Paola Turci e Giancarlo Governi.

Sempre oggi, Gessica sarà ricevuta a Roma dal ministro della giustizia Andrea Orlando. Il Guardasigilli – candidato fra l’altro alle primarie Pd del 30 aprile – lo ha annunciato durante la registrazione della puntata in onda questa sera. La 27enne riminese, infatti, ha confermato quanto spiegato in questi mesi: dopo la prima denuncia ai danni dell’ex compagno, la procura chiese l’arresto per Jorge Edson Tavares, ma il gip dispose il divieto di avvicinamento alla ragazza. Qualche mese dopo, a gennaio, l’aggressione con l’acido. Costanzo – ha spiegato infatti la redazione del programma – ha chiesto l’intervento del ministro Orlando per aprire una inchiesta sulla vicenda. «È la prima volta in 30 anni di Costanzo Show – ha commentato il conduttore – che un ministro trova una soluzione così immediata».

Qualche giorno fa, intervistata dal “Daily Mail”, Gessica Notaro ha detto che la sua vita «non sarà più come prima», la faccia è «rovinata, ma il naso e la bocca sono intatti: mi riconosco allo specchio, sono ancora io».