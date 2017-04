Barca a vela si schianta contro gli scogli: quattro dispersi

RIMINI. Una barca a vela si è schiantata oggi pomeriggio contro gli scogli. Cinque persone sono finite in mare e soltanto una per il momento è stata tratta in salvo. Al momento risultano quattro dispersi e sono impegnati nelle ricerche i militari della Capitaneria di porto, i vigili del fuoco e numerose ambulanze. Le condizioni meteorologiche, vento molto forte o onde alte, hanno messo in seria difficoltà i conducenti della barca fino allo schianto contro gli scogli.