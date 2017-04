Cane nel Marecchia risucchiato da un tubo, salvato dai pompieri

RIMINI. Stava sgambettando gioioso in compagnia dei suoi padroni, quando è scivolato nel Marecchia venendo risucchiato da una condotta che alimenta con l’acqua del fiume i laghetti di alcune ex cave. Brutta avventura, ma per fortuna a lieto fine, quella vissuta domenica pomeriggio da un jack russell, vivace e cocciutissima razza canina, fatta conoscere a una platea molto vasta dal famoso film “The mask”: era il cucciolo che si trasformava dopo aver indossato la maschera di Jim Carrey.

L'allarme è scattato verso le 14. Il jack russell stava passeggiando lungo l’argine del fiume assieme ai suoi padroni quando è scivolato in acqua. Per sua sfortuna è caduto in corrispondenza della condotta che aspirando acqua dal Marecchia alimenta i laghetti delle ex cave di Santarcangelo. Il jack russell è così sparito nel tubo largo 80 centimetri circa.

Superato il comprensibile momento di sgomento, non vedendo ricomparire il cane, i proprietari hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco. La squadra intervenuta, per prima cosa, constata l’impossibilità di raggiungere il cane, ha chiesto che venisse bloccata la condotta a monte mentre, nel frattempo, è stato chiesto l'intervento dei sommozzatori. Due sub si sono così immersi nel Marecchia. Mentre uno “presidiava” l’imbocco del condotto, l’altro si è infilato nel lungo tubo che ha percorso per una ventina di metri fino a quando non si è imbattuto nell’animale che non era affogato grazie a una sacca d'aria. Dopo averlo raggiunto, i sommozzatori sono riusciti a riportarlo all'aperto e riconsegnarlo ai proprietari, visibilmente scossi per l’esperienza vissuta, ma molto felici per la positiva conclusione di questa incredibile vicenda. Solo alle 18 è stato possibile definire chiusa l’operazione di soccorso.