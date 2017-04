Oltre duecento in piazza contro il razzismo

RIMINI. "Basta razzismo". Lo hanno detto in oltre 200 questa mattina in piazza Cavour, durante la manifestazione di solidarietà per Emmanuel, il giovane nigeriano accoltellato mercoledì dell'altra settimana per motivi razziali e ancora ricoverato in gravi condizioni. Oltre ad amministratori, sindacalisti, rappresentanti della categorie economiche e associazioni, molti i ragazzi stranieri a Rimini nell'ambito dei progetti dedicati ai richiedenti asilo. Il sindaco Andrea Gnassi ha chiesto scusa ad Emmanuel, a nome della città, perché "Rimini non è quella che ti ha colpito a morte per il colore della tua pelle". Il vescovo Francesco Lambiasi ha esortato a convertire le parole "voi" e "io" in noi, per "costruire una città civile, accogliente e abitabile, l'unica arma contro il menefreghismo".