Biglietto di minacce a un assessore di Coriano

CORIANO. L'assessore uscite Fabio Fabbri ha fatto sapere di avere ricevuto a casa un messaggio di minacce. L'amministratore attraverso un comunicato del Comune di avere sporto "regolare denuncia presso il comando dei Carabinieri di Coriano". Sul biglietto c'era scritto questa frase: "Vedi di non tradire i corianesi come te. Lascia la Spinelli ed eviterai un disastro per tutti i corianesi compreso te, occhio!". Fabio Fabbri ha aggiunto: ”Sottolineo che la querela verso ignoti depositata presso il comando dei Carabinieri è a tutela della mia persona. L'atto è idiota e non voglio strumentalizzare politicamente ciò che è successo, anche se, quando cominciai il mio mandato da amministratore, non avrei mai immaginato che potessero accadere episodi come questo e altri che hanno coinvolto alcuni membri della Giunta. Mi auguro che il clima elettorale si faccia meno infuocato e che prevalga il buon senso, le minacce e le intimidazioni appartengono ai mafiosi, non ai corianesi".