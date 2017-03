Anziano derubato nella zona dell'ospedale

RICCIONE. Ladri in azione nei paraggi dell'ospedale di Riccione. Un anziano è stato derubato del portafogli con dentro circa 400 euro in contanti. Immediatamente ha dato l'allarme e subito è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che si trovava in zona. In manette sono finite due donne di 47 e 25 anni. I soldi sono stati restituiti all'anziano derubato.