Franchini resta al vertice di Cna

RIMINI. Si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri l'Assemblea elettiva di Cna per il Comune di Rimini. "Incontro molto partecipato con 39 imprenditori presenti - si legge in una nota di Cna - e 288 visualizzazioni del relativo streaming in diretta". Centrale l'intervento dell'assessore alle Attività economiche del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad che nel confronto con le imprese ha illustrato l'attività amministrativa. Parco del mare, piano fogne, investimenti nel centro storico, recupero evasione, pagamenti dei fornitori del Comune di Rimini tempestivi (indice 0,88), no tax area rinnovata da concordare nei contenuti con le imprese. Sono questi i principali i temi affrontati che hanno poi fatto scaturire domande su questioni come il decoro e cassonetti, parcheggi, fine dei lavori a P.le Kennedy, progetto nuova stazione e problema questura. L'assemblea ha poi rinnovato il direttivo comunale con la conferma a presidente di Paolo Franchini, vice presidente Simonetta Ranucci , membri del direttivo Massimo Ricci, Marco Ricciotti, Micaela Piccari, Toni Santini, Ettore Barbiani, Mirco Ricchi, Giulio D'angelo, Raffaele Faetani, Arnaldo Paci, Paolo Ciabatta, Roberto Maldini e Marcella Bondoni.