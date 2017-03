Gessica Notaro è arrivata in tribunale

RIMINI. Telecamere e fotografi puntati già prima delle 8 di questa mattina davanti all'ingresso principale del tribunale per l'arrivo di Gessica Notaro. La giovane riminese sfregiata al volto con l'acido è invece passata da un percorso secondario lontano dai media. Una volta dentro l'aula, ha presenziato alla udienza preliminare che vede imputato il suo ex Eddy Tavares di stalking. Il processo di questa mattina non è sullo sfregio con l'acido avvenuto lo scorso 10 gennaio ma su episodi di stalking precedenti.