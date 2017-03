Dopo la guerra coi tassisti, in aeroporto arrivano le navette

RIMINI. Shuttle dall'aeroporto agli hotel. Airiminum si sta muovendo per il trasporto alternativo ai taxi, con i quali ha avuto diversi contrasti nei giorni scorsi in merito all'aumento della "tassa" da pagare da parte dei tassisti per portare i clienti allo scalo. Dopo avere confermato che dal primo aprile l'importo salirà da due euro fino a un massimo possibile di dieci euro, oggi ha annunciato lo studio del piano dei collegamenti privati dal Fellini fino alle strutture aderenti al "club destinazione Romagna", progetto che coinvolge gli hotel da Cattolica a Bellaria.