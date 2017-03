Doppia donazione di reni e fegato

RIMINI. Doppia donazione di organi all'ospedale Infermi. I due donatori sono un signore di 76 anni di Rimini e una signora di 76 anni di Cattolica. Entrambi sono deceduti per cause naturali al nosocomio riminese. All'uomo sono stati espiantati il fegato e i reni, prelevati dal centro trapianti di Bologna. Alla signora sono stati prelevati i medesimi organi: i reni sono stati presi in carico dal centro prelievi di Bologna, il fegato invece dal centro trapianti di Cagliari. Il Coordinatore Locale Trapianti, dottor Fabio Bruscoli esprime un sentito ringraziamento ai famigliari dei due pazienti, per la sensibilità dimostrata col loro gesto, che denota un forte senso di solidarietà e partecipazione. "Ogni evento donativo – commenta - rappresenta un momento di forte impatto emotivo, soprattutto per i famigliari dei donatori, ma anche per gli operatori coinvolti, per i quali si aggiunge l’impatto organizzativo che vede coinvolte varie strutture ospedaliere".