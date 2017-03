Schianto: muore a 38 anni

RIMINI. Un uomo di 38 anni ha perso la vita ieri sera a seguito di un incidente in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Miramare. Percorrendo la strada in direzione monte mare ha perso il controllo della sua Alfa 156 nell'affrontare la semicurva dopo il sottopasso ferroviario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso del 118 oltre agli agenti della polizia municipale ma per il trentottenne non c'è stato niente da fare.