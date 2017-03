Catturati i ladri degli appartamenti

RIMINI. In trasferta dalla Puglia per ripulire gli appartamenti. Sono stati arrestati per furto dai carabinieri due ragazzi che nei giorni scorsi erano stati notati a bordo di un'auto con targa polacca, attorno ad alcune abitazioni svaligiate. La svolta ieri pomeriggio: i due dopo avere rubato una borsa da un'auto in zona Marano, a Riccione, sono stati bloccati, dopo le ricerche dei militari dell'Arma e all'interno del loro veicolo è stata trovata la refurtiva.