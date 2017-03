Overdose, un ventisettenne in rianimazione

RIMINI. Lo hanno trovato in stato di overdose i coinquilini nella loro casa di via Destra del Porto: il 27enne versava in gravi condizioni e l'ambulanza, chiamata per trasportarlo in ospedale, una volta partita ha avuto un incidente poche centinaia di metri dopo. Sul posto è stata inviata quindi un'altra ambulanza e il giovane è arrivato così all'Infermi, dove è stato ricoverato in Rianimazione.