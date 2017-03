A Rimini torna Giardini d'autore

RIMINI. Torna Giardini d'Autore, dal 17 al 19 marzo, al Parco Fellini. Tre giorni durante i quali si parla di giardino, piante, paesaggio, territorio e cultura del verde. Un appuntamento fisso per chi ama il giardino, un'occasione per reperire piante ed essenze rare dei migliori vivaisti italiani. E' possibile trovare piante aromatiche e per l'orto, bulbi, semi, rose antiche e moderne, piante acquatiche, piante tropicali, frutti antichi, piante da ombra, piante commestibili, agrumi storici e ornamentali. Accanto ai vivaisti, Giardini d'Autore è un appuntamento per disegner, architetti, paesaggisti e artigiani con l'obiettivo di offrire idee e spunti per ripensare e vivere gli spazi verdi.