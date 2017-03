Vendono sigarette senza licenza: chiusi quattro bar

RIMINI. La Guardia di finanza di Rimini ha sospeso l'attività a quattro bar tra Rimini, Riccione e Poggio Torriana perché mettevano in vendita sigarette senza avere la necessaria licenza. La direzione regionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base dei verbali trasmessi dai finanzieri, per l’illecita vendita, oltre a una multa da 5mila a 10mila euro nei confronti dei quattro bar, ha disposto la sospensione dell’attività per la durata di cinque giorni per tre di essi e di otto per il restante bar poiché deteneva un quantitativo maggiore di sigarette.