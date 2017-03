“Alah e grade” preso lo sfregiatore della chiesa

BELLARIA IGEA MARINA. I carabinieri hanno dovuto passare al setaccio una settimana di registrazioni ma alla fine sono riusciti a incastrare l'autore delle scritte incise con un oggetto appuntito sul portone della chiesa Sacro Cuore di Bellaria Igea Marina. A essere denunciato per danneggiamento aggravato è un quarantenne bellariese già noto alle forze dell'ordine che nelle intenzioni, ma solo in quelle, avrebbe voluto lanciare un allarme Isis. Aveva infatti scritto “Alah e grade” e per questo il pericolo terroristico non era stato minimamente preso in considerazione. Al contrario però lo sfregio restava e per questo i carabinieri hanno indagato e ne hanno scoperto l'autore.