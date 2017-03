Muore davanti agli occhi del cognato

RIMINI. Si è tolto i vestiti e ha sistemato i documenti, poi si è gettato nell'acqua del porto canale di Rimini. E' morto così prima dell'alba (non erano ancora le 5 dell'8 marzo) un imprenditore milanese di 44 anni, residente a Bussero. Si è inabissato di fronte agli occhi del cognato, con il quale dirige un'impresa di consulenza per la disinfezione e l'igiene ambientale. A dare l'allarme sarebbe stata una passante che inizialmente aveva notato il cognato dell'uomo poi deceduto camminare barcollando lungo il canale del porto. Sul posto è intervenuta la polizia che ha portato in caserma l'uomo per cercare di ricostruire l'accaduto. La versione dell'uomo è che avrebbe tentato di salvare suo cognato ma inutilmente. I due, che soggiornavano in un albergo di Marina Centro, avevano prima cenato in un ristorante, poi bevuto qualche drink. Infine la tragedia al porto dove erano andati per una passeggiata.